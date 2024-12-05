وزير الزراعة: ادارة مهرجان الزيتون تكفل جودة الزيت في أرض المهرجان

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن إدارة مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، تكفل جودة زيت الزيتون في أرض المهرجان، نتيجة الإجراءات المشددة على بوابات الدخول ولن يسمح بدخول قطرة زيت زيتون داخل المهرجان بدون فحص.

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