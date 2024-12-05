وزير الزراعة: ادارة مهرجان الزيتون تكفل جودة الزيت في أرض المهرجان

وقال المهندس الحنيفات خلال تفقده سير العمل في المهرجان، إن لجان المشاركين في المهرجان استدعوا 150 مشاركاً ممن كانوا على منصة الاحتياط بسبب استنفاذ بعض المشاركين منتجاتهم في أولى أيام المهرجان، الأمر الذي أدى لاستدعاء المشاركين على منصة الاحتياط والذي بلغ عددهم 150 مشاركا، ليبلغ عدد المشاركين الإجمالي 1050 مشاركا.
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