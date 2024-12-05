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وزير الزراعة: ادارة مهرجان الزيتون تكفل جودة الزيت في أرض المهرجان

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الخميس، 05-12-2024 11:37 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن إدارة مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، تكفل جودة زيت الزيتون في أرض المهرجان، نتيجة الإجراءات المشددة على بوابات الدخول ولن يسمح بدخول قطرة زيت زيتون داخل المهرجان بدون فحص.

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وقال المهندس الحنيفات خلال تفقده سير العمل في المهرجان، إن لجان المشاركين في المهرجان استدعوا 150 مشاركاً ممن كانوا على منصة الاحتياط بسبب استنفاذ بعض المشاركين منتجاتهم في أولى أيام المهرجان، الأمر الذي أدى لاستدعاء المشاركين على منصة الاحتياط والذي بلغ عددهم 150 مشاركا، ليبلغ عدد المشاركين الإجمالي 1050 مشاركا.

 
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