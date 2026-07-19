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وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم يعكس نجاح الحكومة في تعزيز المعروض

الزراعة: استيراد اللحوم ضمن المعدلات الطبيعية وارتفاع الأسعار له عوامل مختلفة
لحوم
 
الأحد، 19-07-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، وتعزيز جاهزية منظومة التزويد، بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين.

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 وأوضح الخريسات أن مؤشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عكست الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، حيث سجلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضاً بنسبة (6.86%) خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع استمرار الاتجاه الانخفاضي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد فاعلية السياسات التي تبنتها الوزارة في تعزيز المعروض، وتنويع مصادر التوريد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تعاملت مع المتغيرات العالمية في أسواق اللحوم من خلال رفع جاهزية منظومة الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، وفتح المجال أمام الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق الكميات اللازمة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وبين أن الإنتاج المحلي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، إذ يغطي ما يقارب 35–42% من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، فيما يتم تأمين باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد من مصادر متنوعة، بما يعزز استدامة التزويد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

 
 


gnews

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