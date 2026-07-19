وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم يعكس نجاح الحكومة في تعزيز المعروض

وأشار الوزير إلى أن المملكة تعاملت مع المتغيرات العالمية في أسواق اللحوم من خلال رفع جاهزية منظومة الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، وفتح المجال أمام الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق الكميات اللازمة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبين أن الإنتاج المحلي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، إذ يغطي ما يقارب 35–42% من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، فيما يتم تأمين باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد من مصادر متنوعة، بما يعزز استدامة التزويد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.
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