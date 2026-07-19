وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم يعكس نجاح الحكومة في تعزيز المعروض

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، وتعزيز جاهزية منظومة التزويد، بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين.

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