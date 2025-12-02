وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ولدينا اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه والدواجن وبيض المائدة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة صائب خريسات أن الأردن آمن غذائيا من تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 61% في محاصيل الخضار والفواكه، واكتفاء من بالدواجن وبيض المائدة.



وقال خريسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الأمن الغذائي يندرج تحت عدة محاور من بينها وفرة الغذاء وسلامة الغذاء وإمكانية وصول الغذاء والاستدامة من حيث الاستيراد والتصدير.



وأضاف أن المنتج الزراعي الأردني يجري تسويقه في دول الخليج ودول الجوار مثل لبنان ونعمل على فتح نوافذ تسويقية جديدة.



وأشار خريسات إلى أنه رغم فتح باب التصدير إلا أن الأسعار على المستهلك الأردني لم تتأثر.

