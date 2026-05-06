الأربعاء 2026-05-06 01:09 م

وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 06-05-2026 12:33 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، أن الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أنه تمكن من تجاوز العقبات والحفاظ على وتيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن التي نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.


وقال إن المسابقة تمثل تتويجا لجهود الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع على مدى السنوات الماضية، في إيجاد حاضنة داعمة للمشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاعات الزراعية والبيئية والصناعية وغيرها.


وأضاف إن الأردن حقق إنجازات نوعية على المستوى العالمي، رغم محدودية الموارد الطبيعية، مبينا أنه يزخر بموارد بشرية فكرية وعلمية متميزة أسهمت في وضعه ضمن مصاف الدول المتقدمة.


وأشار إلى أنه وعلى الرغم من شح المياه والتحديات والاضطرابات الإقليمية، فإن الأردن كان وما يزال وسيبقى واحة أمن واستقرار، بفضل قيادته وكفاءة أبنائه من الرجال والنساء والشباب المبدع، مؤكدا أن رأس المال البشري يمثل مصدر الفخر الحقيقي ومحرك الإنجاز الوطني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أخبار محلية انطلاق قمة ثلاثية في الأردن لبحث تعزيز التعاون الإقليمي

تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

طب وصحة تطور صامت داخل الجسم يفسّر داء السكري من النوع الثاني

إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

أخبار محلية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العقبة والرياض وأبو ظبي

ي

أخبار محلية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية واتحاد الجامعات العربية

بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

فن ومشاهير بعد تبرئة والده... هذا أوّل تعليق من الفنان محمد شاكر

قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

فن ومشاهير قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

ب

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية

عربي ودولي تطورات مقلقة .. إجلاء مصابين بفيروس هانتا من سفينة راسية



 
 






الأكثر مشاهدة

 