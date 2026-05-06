وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، أن الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات والظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أنه تمكن من تجاوز العقبات والحفاظ على وتيرة النمو والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، الحفل الختامي لمسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن التي نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وقال إن المسابقة تمثل تتويجا لجهود الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع على مدى السنوات الماضية، في إيجاد حاضنة داعمة للمشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاعات الزراعية والبيئية والصناعية وغيرها.



وأضاف إن الأردن حقق إنجازات نوعية على المستوى العالمي، رغم محدودية الموارد الطبيعية، مبينا أنه يزخر بموارد بشرية فكرية وعلمية متميزة أسهمت في وضعه ضمن مصاف الدول المتقدمة.