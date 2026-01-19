وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي الدكتور صائب الخريسات، أن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية في الأردن تشهد تحسنا مستمرا وفق أحدث التقارير الدولية المعتمدة.

وقال الخريسات، اليوم إن الأردن حقق نتائج متقدمة وإيجابية في مؤشر الجوع العالمي 2025 الصادر عن مؤسستي "كونسرن"، و"مكافحة الجوع" العالميتين، إذ تقدّم الأردن إلى المرتبة 54 من أصل (123) دولة تتوافر بشأنها بيانات كافية لحساب المؤشر، مقارنة بالمرتبة (59) في تقرير 2024، كما انخفضت قيمة المؤشر إلى 10.3 نقطة بعد أن كانت 12.0 نقطة في العام الماضي ما يعكس تحسنا قويا ومباشرا في المؤشر العام للمملكة.



وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أن الأردن يتقدم بخطوات ثابتة، وأن الصورة العامة للأمن الغذائي في المملكة إيجابية وقوية مقارنة بكثير من دول الإقليم.



وأوضح الخريسات أن التحسن الكلي في مؤشر الجوع العالمي للأردن جاء بالأساس نتيجة انخفاض نسبة نقص التغذية، فيما بقيت بقية مكونات المؤشر مستقرة، الأمر الذي يعكس تطورا ملموسا في قدرة الأردن على تحسين مستويات المعيشة من خلال تحسين مستويات توفر الغذاء والحصول عليه.



وأكد أن أهم ما يميز نتائج الأردن هو التحسن الملحوظ في مؤشرات الأمن الغذائي للأردن في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI) لعام 2025 الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة. إذ يُظهر التقرير أن الأردن أظهر تحسنا ملحوظا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي، من أبرزها تحسن ملحوظ في نسبة نقص التغذية، وهو من أكثر المؤشرات تأثيرا في القياس الدولي، مبينا أن النسبة انخفضت من 17.9بالمئة خلال 2021–2023 إلى 14.3بالمئة خلال 2022–2024، ما يعكس تحسنا حقيقيا في مستوى توفر الغذاء والحصول عليه، وهذا التطور يعكس نجاعة السياسات الحكومية وكفاءة المنظومة الوطنية في الحفاظ على الاستقرار الغذائي حتى في ظل ظروف عالمية ضاغطة.



وأشار إلى أن مؤشرات التغذية لدى الأطفال في الأردن وفقا لهذا التقرير ممتازة وضمن مستويات منخفضة جدا، وهو ما يعطي دلالة واضحة على الاستقرار الغذائي والتغذوي، إذ بقي هزال الأطفال ثابت عند مستوى منخفض (2.3 بالمئة)، وهذه المؤشرات بالذات تعكس قوة الواقع الغذائي والصحي، لأنها من أكثر المؤشرات حساسية لأي تدهور، وأرقام الأردن فيها مطمئنة جداً".



وبين الخريسات أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميا، إلا أن الأرقام الحديثة تثبت نجاح السياسات الحكومية في مواجهة تأثير ارتفاع الأسعار إذ أظهرت البيانات أن نسبة غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي انخفضت من 11.5بالمئة عام 2023 إلى 10.7بالمئة عام 2024، بينما تراجع عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل هذه التكلفة بنسبة 7.7 بالمئة.



وأضاف الخريسات أن تقرير SOFI يُظهر كذلك أن نسبة السكان العاجزين عن الحصول على النمط الغذائي الكافي في الأردن تُقدّر بحوالي 0.1بالمئة، وهو وضع جيد مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 4.6 بالمئة، كما تُقدّر تكلفة النمط الغذائي الكافي في الأردن بحوالي 0.64 دولار يوميا، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 0.79 دولار يوميا، وأن هذه النتائج "رسالة واضحة بأن الإجراءات المتخذة أسهمت في تحسين واقع الأسر، وأن المؤشرات تسير بالاتجاه الصحيح" .