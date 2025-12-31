الأربعاء 2025-12-31 12:20 م

وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي عزّز المخزون المائي في التربة ورفع جاهزية المحاصيل

وزارة الزراعة
الأربعاء، 31-12-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات أن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدها الموسم الحالي انعكست بشكل إيجابي وواضح على المخزون المائي في التربة، لا سيما أن معظم المحاصيل الحقلية في الأردن تعتمد أساسًا على مياه الأمطار وتُعد بعلية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن كميات الأمطار المتساقطة أسهمت في تحسين خواص التربة ما سيؤدي الى تحسين الإنتاج كماً ونوعاً في الموسم الحالي والمواسم اللاحقة.


وبيّن أن هذا التأثير يبدو جليًا على المحاصيل الشتوية، حيث يُتوقع تحسّن إنتاجيتها مقارنة بالمواسم السابقة بنسب جيدة، نتيجة تحسن المحتوى الرطوبي للتربة وتوفر مخزون مائي مناسب خلال مراحل النمو الحرجة، مؤكدًا أن بداية الموسم المطري الجيدة تُعد عاملًا أساسيًا في رفع كفاءة الإنتاج وجودته.

 
 


