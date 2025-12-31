وزير الزراعة: الموسم المطري الحالي عزّز المخزون المائي في التربة ورفع جاهزية المحاصيل

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن كميات الأمطار المتساقطة أسهمت في تحسين خواص التربة ما سيؤدي الى تحسين الإنتاج كماً ونوعاً في الموسم الحالي والمواسم اللاحقة.
وبيّن أن هذا التأثير يبدو جليًا على المحاصيل الشتوية، حيث يُتوقع تحسّن إنتاجيتها مقارنة بالمواسم السابقة بنسب جيدة، نتيجة تحسن المحتوى الرطوبي للتربة وتوفر مخزون مائي مناسب خلال مراحل النمو الحرجة، مؤكدًا أن بداية الموسم المطري الجيدة تُعد عاملًا أساسيًا في رفع كفاءة الإنتاج وجودته.
