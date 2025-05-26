وزير الزراعة: تأجير محطة التوانة لنقابة المهندسين الزراعيين يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الحنيفات أن مساحة محطة التوانة الزراعية تبلغ نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات غير المجدية حاليًا.
وقد تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
وتوقّع الوزير الحنيفات أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وموسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة.
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