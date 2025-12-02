الثلاثاء 2025-12-02 06:12 م

وزير الزراعة: تصدير 1.2 مليون رأس غنم إلى السعودية منذ بداية العام

الثلاثاء، 02-12-2025 04:28 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير الزراعة صائب خريسات أنه جرى تصدير 1.2 مليون رأس غنم منذ بداية العام الحالي إلى المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان

 
وقال خريسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن قيمة ما تم تصديره إلى السعودية بلغ نحو 300 مليون دينار.

وأضاف أنه على الرغم من حجم التصدير الكبير إلا أنه لم يؤثر على الأسعار محليا، كما قام بدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وأشار خريسات إلى أن الوزارة تعمل على الموازنة بين حجم تصدير المواشي والاستهلاك المحلي للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وعدم ارتفاعها على المستهلك الأردني. 
 
 


