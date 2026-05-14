وزير الزراعة: تعويض 320 مزارعا متضررا من الأحوال الجوية الأخيرة بقيمة 200 ألف دينار

وبيّن الخريسات، في بيان الوزارة اليوم الخميس، أن قيمة التعويضات بلغت نحو 200 ألف دينار، وشملت أضراراً لحقت بالأشجار المثمرة والخضروات والمحاصيل الحقلية، إضافة إلى نفوق أعداد من المواشي والنحل والأسماك، وتضرر البيوت البلاستيكية في عدد من محافظات المملكة، من بينها الكرك، والطفيلة، وإربد، ومعان ومادبا، ومناطق الأغوار الجنوبية، ودير علا، والشونة الجنوبية، ووادي السير، والجيزة، وذيبان، وكفرنجة، والشونة الشمالية.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت عمليات حصر ميداني للأضرار الناتجة عن السيول والعواصف والصقيع التي تأثرت بها عدة محافظات، حيث تم تعويض المزارعين المتضررين وفقاً لحجم الأضرار، وبما ينسجم مع الأسس المعتمدة في نظام تعويض المتضررين، ويضمن العدالة والشفافية في دعم المزارعين .
وأكد الخريسات أن الوزارة مستمرة في الوقوف إلى جانب المزارعين، انطلاقاً من دورها في حماية القطاع الزراعي وضمان استدامته، حيث يشكل صندوق إدارة المخاطر الزراعية أداة رئيسية في التخفيف من آثار المخاطر الطبيعية على القطاع الزراعي، ودعم استمرارية الإنتاج والحد من خسائر المزارعين.
وأضاف أن التعويضات تُصرف وفقاً لأحكام نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية، والذي يشمل مجموعة من المخاطر الطبيعية التي تؤثر على الثروة النباتية والحيوانية، بما في ذلك السيول، والعواصف، والصقيع، والأمطار الغزيرة، والبرد، والآفات الزراعية.
