وزير الزراعة: حرائق حقول القمح لم تؤثر على حجم الإنتاج

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أوضح الخريسات، أن الحكومة تشتري محصولي القمح والشعير من المزارعين الأردنيين بسعر يزيد على ضعف السعر العالمي، في خطوة تهدف إلى دعم المزارع المحلي وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الوطني من القمح والشعير بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وبين أن إنتاج الموسم الحالي يقدر بما يتراوح بين 100 و110 آلاف طن، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، ويعكس نجاح السياسات الداعمة لقطاع المحاصيل الحقلية وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها.
وفيما يتعلق بالحرائق التي شهدتها بعض المناطق الزراعية مؤخرا، أكد وزير الزراعة أنها لم تؤثر على حجم الإنتاج، إذ لم تتجاوز الأضرار نحو 2 بالألف من إجمالي المحصول، لافتا إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تابعت أسباب تلك الحرائق واتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
وأشار الخريسات، إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الداعمة لقطاع المحاصيل الحقلية، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم للمزارعين، وتكريمهم، وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح والشعير، لما تمثله هذه المحاصيل من أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
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