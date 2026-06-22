وزير الزراعة: حرائق حقول القمح لم تؤثر على حجم الإنتاج

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، أن موسم المحاصيل الحقلية لهذا العام يعد موسما مبشرا، حيث حقق نتائج إيجابية انعكست على حجم الإنتاج، لا سيما في محصولي القمح والشعير، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 45 مليون دينار لشراء المحصول المحلي من المزارعين الأردنيين، مقارنة بـ19 مليون دينار خلال العام الماضي.

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أوضح الخريسات، أن الحكومة تشتري محصولي القمح والشعير من المزارعين الأردنيين بسعر يزيد على ضعف السعر العالمي، في خطوة تهدف إلى دعم المزارع المحلي وتحفيزه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الوطني من القمح والشعير بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.



وبين أن إنتاج الموسم الحالي يقدر بما يتراوح بين 100 و110 آلاف طن، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، ويعكس نجاح السياسات الداعمة لقطاع المحاصيل الحقلية وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها.



وفيما يتعلق بالحرائق التي شهدتها بعض المناطق الزراعية مؤخرا، أكد وزير الزراعة أنها لم تؤثر على حجم الإنتاج، إذ لم تتجاوز الأضرار نحو 2 بالألف من إجمالي المحصول، لافتا إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، تابعت أسباب تلك الحرائق واتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل معها.