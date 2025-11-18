وزير الزراعة : سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حوالي 80 إلى 85 دينار

وأضاف خريسات في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أن التجار بدأوا بالتواصل مع المصدرين في دول مختلفة ومن المتوقع وصول أول شحنة من مادة زيت الزيتون خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع مبينا أن هذا الأمر يعتمد على التجار داعياً إلى استيراد مادة زيت الزيتون بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الكمية التي سيتم استيرادها حوالي 10 آلاف طن، وهي لسد العجز في مادة زيت الزيتون لهذ العام، وسيكون الاستيراد على دفعتين، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصدار التصاريح وحاليا هناك تصاريح للاستيراد بما يقدر بحوالي 6 آلاف طن تقريبا وهذه ستكون الدفعة الأولى وبناء على ما يرد من مادة الزيت وتصريفها في الأسواق وبيعها للمستهلكين في حال كان هناك حاجة للاستيراد أو لاستكمال عمليات الاستيراد سيتم ذلك.
وقال، إن الوزارة لجأت إلى هذا الخيار حفاظا على الأسعار وبنفس الوقت أن يكون هناك فرصة للمزارع الأردني لتسويق منتجه المحلي، وأيضا لتوفير هذه المادة للمستهلك عبر التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك والتاجر والمستورد.
وحول الأسعار المتوقعة للزيت المستورد، قال خريسات، إنه بحسب المعلومات من التجار والمصدرين في بلد المنشأ سيكون السعر تقريبا وكأرقام أولية حوالي 5 دنانير أو 5 دنانير ونصف لسعر الكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون بعد وصوله إلى الأسواق، وهذا يعتمد على كلفة الشحن وعلى سعر المادة في بلد المنشأ.
وبين أن الأسعار مبدئيا تتراوح ما بين 5 دنانير و5 دنانير ونصف للكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون المستورد وستكون الأسعار للعبوة المتعارف عليها/ التنكة (16 كيلو غرام) حوالي 80 إلى 85 دينارا للزيت المستورد.
