الثلاثاء 2025-11-18 01:52 م
 

وزير الزراعة : سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حوالي 80 إلى 85 دينار

الثلاثاء، 18-11-2025 01:41 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، إن وزارة ‏الزراعة قامت بإصدار رخص استيراد لمادة زيت الزيتون من الدول الأعضاء في ‏المجلس الدولي للزيتون والتي تشمل دول كإسبانيا وإيطاليا وتونس واليونان وتركيا ‏وعدة دول أخرى مؤكداً أن الوزارة اتجهت إلى اختيار هذه الدول بسبب وجود إجراءات ‏والتزامات دولية بخصوص جودة الزيت. ‏اضافة اعلان


وأضاف خريسات في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أن التجار بدأوا بالتواصل مع المصدرين في دول مختلفة ومن المتوقع ‏وصول أول شحنة من مادة زيت الزيتون خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع مبينا أن ‏هذا الأمر يعتمد على التجار داعياً إلى استيراد مادة زيت ‏الزيتون بأسرع وقت ممكن. ‏

وأوضح أن الكمية التي سيتم استيرادها حوالي ‏‏10 آلاف طن، وهي لسد العجز في مادة زيت الزيتون لهذ العام، وسيكون الاستيراد ‏على دفعتين، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بإصدار التصاريح وحاليا هناك تصاريح ‏للاستيراد بما يقدر بحوالي 6 آلاف طن تقريبا وهذه ستكون الدفعة الأولى وبناء ‏على ما يرد من مادة الزيت وتصريفها في الأسواق وبيعها للمستهلكين في حال كان ‏هناك حاجة للاستيراد أو لاستكمال عمليات الاستيراد سيتم ذلك.

وقال، إن الوزارة لجأت إلى هذا الخيار حفاظا على الأسعار وبنفس ‏الوقت أن يكون هناك فرصة للمزارع الأردني لتسويق منتجه المحلي، وأيضا ‏لتوفير هذه المادة للمستهلك عبر التوازن بين مصلحة المزارع ‏والمستهلك والتاجر والمستورد.

وحول الأسعار المتوقعة للزيت المستورد، قال خريسات، إنه بحسب المعلومات من التجار ‏والمصدرين في بلد المنشأ سيكون السعر تقريبا وكأرقام أولية حوالي 5 دنانير أو 5 ‏دنانير ونصف لسعر الكيلوغرام أو اللتر من مادة زيت الزيتون بعد وصوله إلى ‏الأسواق، وهذا يعتمد على كلفة الشحن وعلى سعر المادة في بلد المنشأ.

وبين أن الأسعار مبدئيا تتراوح ما بين 5 دنانير و5 دنانير ونصف للكيلوغرام أو ‏اللتر من مادة زيت الزيتون المستورد وستكون الأسعار للعبوة المتعارف عليها/ ‏التنكة (16 كيلو غرام) حوالي 80 إلى 85 دينارا للزيت المستورد. ‏
 
 
