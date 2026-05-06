وزير الزراعة: قطاع الإرشاد الزراعي يشهد تحولا نوعيا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، أن إنشاء المنتدى الوطني الأردني للإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية (JFAAS) يشكل خطوة استراتيجية في تطوير منظومة الإرشاد الزراعي في الأردن بما يواكب التحولات المتسارعة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وقال الخريسات، إن قطاع الإرشاد الزراعي يشهد تحولا نوعيا نحو نماذج أكثر تكاملا وتشاركية وابتكارا، الأمر الذي يجعل من إطلاق المنتدى في هذا التوقيت خطوة في غاية الأهمية، مؤكدا أن الأردن يعد أنموذجا إقليميا متقدما في تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، خاصة في مجالات التحول الرقمي والزراعة الذكية مناخيا.



وأشار إلى أن القطاع الزراعي في الأردن يواجه تحديات متزايدة، أبرزها شح المياه وتغير المناخ وارتفاع كلف الإنتاج، ما يتطلب تطوير منظومة إرشادية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المزارعين، مبينا أن الوزارة أعدت الخطة الوطنية لتطوير الإرشاد الزراعي للأعوام (2024–2030)، التي تمثل إطارا استراتيجيا شاملا لتحديث الخدمات الإرشادية وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتوسيع الشراكات.



وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء نظام وطني متكامل يجمع بين الإرشاد الميداني والرقمي، ويرتكز على شراكات متعددة الأطراف، لافتا إلى تطوير منصة إرشاد زراعي تفاعلية تقدم خدمات رقمية متكاملة تشمل الإرشاد المبني على البيانات، والتدريب الإلكتروني، والتواصل المباشر مع المزارعين.



وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين وصول المزارعين إلى الخدمات ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة المياه وتعزيز تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي.



وشدد على أهمية تعزيز النهج التشاركي من خلال توسيع التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لتقديم خدمات إرشادية متكاملة تستجيب لاحتياجات السوق، لافتا إلى أن الأردن يعزز ارتباطه الإقليمي عبر التعاون مع المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية، بما يسهم في تبادل المعرفة وتكامل الجهود ونقل أفضل الممارسات والابتكار في هذا المجال.



وأشار إلى أن المنتدى الوطني المرتقب سيشكل منصة وطنية فاعلة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات وربط الجهود الوطنية بالمنظومات الإقليمية والدولية بما يعزز دور الأردن في تطوير الإرشاد الزراعي على مستوى المنطقة، مبينا أنه يمثل محطة مهمة لمراجعة واقع خدمات الإرشاد الريفي، وتحديد الفجوات والاحتياجات، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، وصولا إلى بناء رؤية وطنية مشتركة لإطلاق المنتدى.



وشدد الخريسات، على أن الاستثمار في الإرشاد الزراعي هو استثمار في الإنسان والأمن الغذائي ومستقبل الريف الأردني، معربا عن شكره لمنظمة الفاو وجميع الشركاء على دعمهم المتواصل، كما ثمن مشاركة الحضور في إنجاح هذا الحوار الوطني.