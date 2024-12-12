 
الخميس 2024-12-12 04:24 م
 

وزير الزراعة: مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الأفضل منذ نشأته

مهرجان الزيتون الوطني - أرشيفية
مهرجان الزيتون الوطني - أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 02:52 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن "مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية 24" هو النسخة الأفضل منذ نشأته حيث حقق هذا العام مبيعات بقيمة 3.5 مليون دينار، وبلغ عدد المشاركين فيه 1050 مشاركا.اضافة اعلان


وأوضح الحنيفات خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مبيعات زيت الزيتون داخل المهرجان بلغت 1.3 مليون دينار، فيما بلغت المبيعات التعاقدية خارج المهرجان من الزيت 200 ألف دينار، إضافة إلى مبيعات داخل المهرجان بقيمة 1.9 مليون دينار من منتجات ريفية وتمور وعسل، وأخرى تعاقدية خارج المهرجان بقيمة 100 ألف دينار من ذات المنتجات.

وبين أن كمية الزيت المباعة كانت الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت كمية الزيت المباع هذا العام 218 طنا، مقارنة بـ 174 طنا عام 2023، و 168 طنا عام 2022، لافتا الى أن ما يميز المهرجان هذا العام، وجود منتج العسل، بالتعاون مع نقابة النحالين الأردنيين والاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، إضافة إلى التمور بالتعاون مع جمعية التمور الأردنية.

بترا
 
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