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وزير الزراعة: منح 2005 أسر فقيرة مشاريع مدرة للدخل

وزير الزراعة خالد حنيفات
وزير الزراعة خالد حنيفات
الثلاثاء، 10-12-2024 04:11 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة منحت 2005 أسر في مناطق الريف من ذوي الفقر والفقر الشديد مشاريع مدرة للدخل.

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وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن منح تلك الأسر المشاريع المدرة للدخل يأتي في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي لأبناء المجتمع ضمن مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر.


وبين أن المستفيدين تلقوا تدريبات حول إدارة المشاريع الصغيرة، والإدارة المالية، وأمور فنية ذات صلة مباشرة بنشاط المشروع، ما أثمر عن قصص نجاح للأسر، إذ زاد دخلها وأصبحت قادرة على تأمين احتياجاتها المعيشية بالاعتماد على إنتاج مشاريعها.


وأشار الحنيفات إلى أنه من خلال برنامج التحديث الاقتصادي ومحاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة اختيرت بعض هذه الأسر التي شكلت قصص نجاح في إدارتها للمشاريع لدعمها بمنح إضافية ضمن أسس ومعايير كان من أهمها توفير فرص عمل لمستفيدين جدد.


وقال إن نحو 200 مستفيد ومستفيدة اختيروا لشمولهم بهذه المنحة الإضافية التي تبلغ ألف دينار، لنقلهم من دائرة المشاريع الصغيرة إلى المشاريع المتوسطة.

 
gnews

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