وزير الزراعة: نقابة المهندسين الزراعيين شريك استراتيجي في تمكين الكفاءات الشابة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن نقابة المهندسين الزراعيين شريك وطني استراتيجي في تطوير القطاع الزراعي وتمكين الكفاءات الشابة.





جاء ذلك خلال رعايته مراسم أداء القسم القانوني للمنتسبين الجدد، بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، ونائبه المهندس شادي القيسي، وأعضاء مجلس النقابة، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، وممثلي النقابات والجمعيات الزراعية.



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة المؤسسية وتوفير بيئة داعمة تتيح للمهندسين الزراعيين الجدد الانخراط الفاعل في الفرص التي يوفرها برنامج التحديث الاقتصادي للقطاع الزراعي.



وقال أبو نقطة إن الانتساب للأعضاء الجدد محطة تأسيسية في مسار مهني يرتبط بمستقبل القطاع الزراعي وتطويره وتعزيز مكانته، مبينًا أن المهندس الزراعي يمثل عنصر التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.



وأضاف إن النقابة تضع بناء القدرات وتمكين الشباب في صميم أولوياتها من خلال منظومة متكاملة من التأهيل والتدريب الفني والمهني، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الإبداع والتميز ويعزز جاهزية المنتسبين للانخراط الفاعل في المستقبل، ضمن بيئة مهنية محفزة تقوم على الشراكة والثقة والاستثمار في الإنسان.



وتم تقديم عرض تعريفي موسع سلط الضوء على هيكل النقابة ودورها وخدماتها، إضافة إلى عرض حزمة الفرص المتاحة للمنتسبين الجدد في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل، ودعم إنشاء المشاريع الريادية والمشاريع الزراعية الصغيرة.

