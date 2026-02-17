الثلاثاء 2026-02-17 12:34 م

وزير الزراعة: نقابة المهندسين الزراعيين شريك استراتيجي في تمكين الكفاءات الشابة

وزير الزراعة: نقابة المهندسين الزراعيين شريك استراتيجي في تمكين الكفاءات الشابة
وزير الزراعة: نقابة المهندسين الزراعيين شريك استراتيجي في تمكين الكفاءات الشابة
 
الثلاثاء، 17-02-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن نقابة المهندسين الزراعيين شريك وطني استراتيجي في تطوير القطاع الزراعي وتمكين الكفاءات الشابة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته مراسم أداء القسم القانوني للمنتسبين الجدد، بحضور نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة، ونائبه المهندس شادي القيسي، وأعضاء مجلس النقابة، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، وممثلي النقابات والجمعيات الزراعية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة المؤسسية وتوفير بيئة داعمة تتيح للمهندسين الزراعيين الجدد الانخراط الفاعل في الفرص التي يوفرها برنامج التحديث الاقتصادي للقطاع الزراعي.

وقال أبو نقطة إن الانتساب للأعضاء الجدد محطة تأسيسية في مسار مهني يرتبط بمستقبل القطاع الزراعي وتطويره وتعزيز مكانته، مبينًا أن المهندس الزراعي يمثل عنصر التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وأضاف إن النقابة تضع بناء القدرات وتمكين الشباب في صميم أولوياتها من خلال منظومة متكاملة من التأهيل والتدريب الفني والمهني، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الإبداع والتميز ويعزز جاهزية المنتسبين للانخراط الفاعل في المستقبل، ضمن بيئة مهنية محفزة تقوم على الشراكة والثقة والاستثمار في الإنسان.

وتم تقديم عرض تعريفي موسع سلط الضوء على هيكل النقابة ودورها وخدماتها، إضافة إلى عرض حزمة الفرص المتاحة للمنتسبين الجدد في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل، ودعم إنشاء المشاريع الريادية والمشاريع الزراعية الصغيرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مي عمر

فن ومشاهير مي عمر تكشف حقيقة استخدام حسابات مزيفة للترويج لمسلسلها الجديد

الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن

أخبار محلية الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن

تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي

أخبار محلية تسجيل 11 براءة اختراع في كانون الثاني الماضي

تعبيرية

طب وصحة حل بسيط لتحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ بعد الأكل

الأمير الحسن يرعى إطلاق "مشروع أولويات البحث العلمي الوطنية (2026–2035)"

أخبار محلية الأمير الحسن يرعى إطلاق "مشروع أولويات البحث العلمي الوطنية (2026–2035)"

الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن

أخبار محلية الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن

"حماية المستهلك" تحذّر من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

أخبار محلية حماية المستهلك تحذر الأردنيين من استهلاك العصائر الرمضانية التي تُباع على الطرقات

إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم

أخبار محلية إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة وذويهم



 






الأكثر مشاهدة