الأربعاء 2026-08-05 09:05 م

وزير الزراعة: وفرة في السلع الزراعية والغذائية ومخزون كاف من اللحوم

وزير الزراعة: وفرة في السلع الزراعية والغذائية ومخزون كاف من اللحوم
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 07:02 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الزراعة صائب خريسات، الأربعاء، إن هناك وفرة في الخضار والفواكه المنتجة في الأردن، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء تبلغ نحو 62%، فيما تزيد في بعض محاصيل الخضار عن 120% من الاحتياج.اضافة اعلان


وأضاف خريسات  أن هناك مخزونا وكميات من اللحوم الواردة إلى الأسواق، سواء المنتجة محليا أو المستوردة من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن إنتاج اللحوم البيضاء كاف ويسد حاجة السوق، ولا يتم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات قليلة جدا.

وأوضح أن هناك فائضا من إنتاج الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، مبينا أن هناك وفرة في الأسواق من السلع والمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، وأن المخزون يكفي لمدد تزيد عن ستة أشهر.

وقال خريسات إن جلالة الملك وجه الحكومة، بخصوص الأمن الغذائي للحفاظ على إدامة المخزون، بحيث تكون هناك كميات كافية وآمنة لاستمرار وإدامة عملية التزويد الغذائي في المملكة.

وأضاف أن الحكومة أطلعت جلالة الملك على إجراءاتها المتعلقة بإدامة المخزون بكميات كافية وبأسعار تكون في متناول الجميع، مبينا أن وزارة الزراعة تمنح رخص الاستيراد للحوم ومعظم السلع الزراعية غير المنتجة في الأردن، مع استمرار تدفق هذه السلع، والحفاظ على كميات من المخزون لأشهر عديدة.

وأشار إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة أيضا إلى التكاملية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى، بحيث تكون هناك منظومة تعمل على إدامة المخزون ورقابة الأسواق، وهو ما تقوم به وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للأمن الغذائي الذي يترأسه رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالسلع الزراعية والمنتجات والمحاصيل الزراعية، قال خريسات إن هناك وفرة من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد زيادة في كمية المعروض من الإنتاج من السلع الزراعية.
 
 


gnews

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