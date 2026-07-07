وزير الزراعة يؤكد ضرورة تصويب المخالفات بحديقة السوسنة السوداء

وأكد الخريسات خلال الزيارة دعم كافة المشاريع والاستثمارات وأهمية الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة لترخيص الحديقة، مشدداً على أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون بما يضمن سلامة الزوار ومرتادي الحديقة ، والمحافظة على معايير السلامة العامة .
ورافق الوزير في الزيارة متصرف لواء الجيزة، و أعضاء اللجنة المركزية لترخيص حدائق الحيوان، وتضم ممثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وممثل مؤسسة الأميرة عالية، وممثل الشرطة الملكية لحماية البيئة ومساعد الأمين العام للثروة الحيوانية ومدير مديرية البيطرة و الصحة الحيوانيّة وممثل مديرية ألإنتاج الحيواني، بحضور مالك الحديقة وكافة الموظفين العاملين في الحديقة والقائمين على الرعاية والعناية بالحيوانات الموجودة في الحديقة.
واستمع الوزير إلى شرح من أعضاء لجنة التراخيص حول أبرز الملاحظات والمخالفات الت
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