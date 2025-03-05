وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع معهد باري الإيطالي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب "معهد باري"، لويجي كافسترو والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمعهد في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والاستدامة البيئية والمشاريع الزراعية.

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ويعد معهد باري أحد المؤسسات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال البحث الزراعي والتنمية المستدامة.