وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع معهد باري الإيطالي

ويعد معهد باري أحد المؤسسات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال البحث الزراعي والتنمية المستدامة.
وأكد الحنيفات خلال اللقاء استعداد الوزارة لدعم سبل التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي في الأردن.
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