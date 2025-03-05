 
الأربعاء 2025-03-05 04:50 م
 

وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع معهد باري الإيطالي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الأربعاء، 05-03-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-    بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب "معهد باري"، لويجي كافسترو والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمعهد في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية والتنمية الريفية والاستدامة البيئية والمشاريع الزراعية.

اضافة اعلان


ويعد معهد باري أحد المؤسسات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال البحث الزراعي والتنمية المستدامة.


وأكد الحنيفات خلال اللقاء استعداد الوزارة لدعم سبل التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي في الأردن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية

اربد

أخبار محلية ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي

أخبار محلية بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 26361 حالة

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية "النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد



 
 



 

الأكثر مشاهدة