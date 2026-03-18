وزير الزراعة يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الزراعي

الوكيل الإخباري-بحث وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات والسفيرة الأسترالية لدى المملكة، باولا غانلي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الزراعية.

وأكد الخريسات، بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الأربعاء، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات لتوسيع آفاق التعاون في القطاع الزراعي بما يخدم المصالح المشتركة.



وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الأسترالية المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية والابتكار، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية.



ولفت إلى أن الأردن يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي، داعيا إلى تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، خاصة في مجالات الثروة الحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.