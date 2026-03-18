وزير الزراعة يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الزراعي

وأكد الخريسات، بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الأربعاء، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات لتوسيع آفاق التعاون في القطاع الزراعي بما يخدم المصالح المشتركة.
وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الأسترالية المتقدمة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية والابتكار، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية.
ولفت إلى أن الأردن يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي، داعيا إلى تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، خاصة في مجالات الثروة الحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبها، أعربت السفيرة الأسترالية عن اعتزازها بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تطوير التعاون مع الأردن، لا سيما في القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكة من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات المشتركة
-
أخبار متعلقة
-
وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10
-
المومني: 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السعودي
-
المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة
-
المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة
-
مدير عام الخدمات الطبية يتفقد المستشفيات العسكرية في إقليم الشمال
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة
-
الديوان الملكي يعزي بشهداء الواجب