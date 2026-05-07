وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التعاون الزراعي

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، أكد الخريسات عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية البناء على هذه العلاقات بما يسهم في تطوير التعاون في القطاع الزراعي وخدمة المصالح المشتركة.
وأوضح أن الأردن يوفر بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي، داعيا إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، لا سيما في مجالات تبادل المنتجات الزراعية، ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث الزراعي والإرشاد، بما يدعم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
من جانبها، أعربت السفيرة التشيكية عن اعتزازها بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدة حرص بلادها على تطوير التعاون مع الأردن، خصوصا في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
