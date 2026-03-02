وزير الزراعة يبحث مع السفير العُماني سبل تطوير الشراكة

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أكد الخريسات عمق العلاقات الأخوية المتجذّرة منذ عقود بين البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والميزة النسبية للمنتجات الزراعية الأردنية، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
من جانبه، أكد السفير العجيلي بذل جميع الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الزراعي.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027
-
"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن
-
إصابتان بحادثي تصادم وتدهور على طرق خارجية
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية- أسماء
-
الأمن العام : إخماد حريق أعشاب جافة بالسلط
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة