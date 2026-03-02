وزير الزراعة يبحث مع السفير العُماني سبل تطوير الشراكة

09:52 ص

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات سفير سلطنة عُمان لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي. اضافة اعلان





وبحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أكد الخريسات عمق العلاقات الأخوية المتجذّرة منذ عقود بين البلدين الشقيقين، وضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع، وزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والميزة النسبية للمنتجات الزراعية الأردنية، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.



من جانبه، أكد السفير العجيلي بذل جميع الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الزراعي.





