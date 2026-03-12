وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أوكرانيا تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

كما تناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين، وآليات تسهيل تبادل المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، والتعاون في مجالات مدخلات الإنتاج الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي في المنطقة والأوضاع الراهنة، وسبل تفعيل التجارة الزراعية البينية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية وتوريد مادة الذرة الصفراء العلفية.
وأكد الخريسات أهمية فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات الزراعية الأردنية، بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري، وتعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات تبادل المنتجات الزراعية.
من جانبها، أكدت السفيرة أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مثمّنةً الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في سبيل تعزيز التعاون الزراعي.
كما أشارت إلى اهتمام بلادها بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات الأردنية من جودة متميزة.
وأكدت السفيرة استعداد الجانب الأوكراني لتلبية جميع المواصفات القياسية الأردنية لإرساليات الذرة الصفراء، بما يضمن سلامة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الحيواني.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026
-
الحكومة تبحث مع التجار تحديات الاستيراد وتنويع مصادر التوريد
-
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيرة
-
الأردن يرحّب باعتماد مجلس الأمن القرار 2817 لإدانة الاعتداءات الإيرانية
-
5 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة
-
إطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
الامن العام يكشف حقيقة الصوت الغريب بالزرقاء
-
إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي