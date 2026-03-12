الخميس 2026-03-12 12:20 م

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أوكرانيا تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أوكرانيا تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أوكرانيا تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين
 
الخميس، 12-03-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات في مكتبه سعادة سفيرة جمهورية أوكرانيا لدى المملكة، السيدة ميروسلانا شيربايتوك، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات الزراعية وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة.اضافة اعلان


كما تناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين، وآليات تسهيل تبادل المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، والتعاون في مجالات مدخلات الإنتاج الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي في المنطقة والأوضاع الراهنة، وسبل تفعيل التجارة الزراعية البينية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية وتوريد مادة الذرة الصفراء العلفية.

وأكد الخريسات أهمية فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات الزراعية الأردنية، بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري، وتعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات تبادل المنتجات الزراعية.

من جانبها، أكدت السفيرة أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مثمّنةً الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في سبيل تعزيز التعاون الزراعي.

كما أشارت إلى اهتمام بلادها بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات الأردنية من جودة متميزة.

وأكدت السفيرة استعداد الجانب الأوكراني لتلبية جميع المواصفات القياسية الأردنية لإرساليات الذرة الصفراء، بما يضمن سلامة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الحيواني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

تكنولوجيا غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026

"ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل 12-03-2026 | 11:45

تكنولوجيا "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل

ارشيفية

أخبار محلية الحكومة تبحث مع التجار تحديات الاستيراد وتنويع مصادر التوريد

استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

عربي ودولي استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

عربي ودولي البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

هانى شاكر

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر

الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات

عربي ودولي الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات



 






الأكثر مشاهدة