وزير الزراعة يبحث مع سفيرة أوكرانيا تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات في مكتبه سعادة سفيرة جمهورية أوكرانيا لدى المملكة، السيدة ميروسلانا شيربايتوك، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات الزراعية وتبادل الخبرات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة.





كما تناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين، وآليات تسهيل تبادل المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، والتعاون في مجالات مدخلات الإنتاج الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي في المنطقة والأوضاع الراهنة، وسبل تفعيل التجارة الزراعية البينية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية وتوريد مادة الذرة الصفراء العلفية.



وأكد الخريسات أهمية فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات الزراعية الأردنية، بما يسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري، وتعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات تبادل المنتجات الزراعية.



من جانبها، أكدت السفيرة أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مثمّنةً الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في سبيل تعزيز التعاون الزراعي.



كما أشارت إلى اهتمام بلادها بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات الأردنية من جودة متميزة.



وأكدت السفيرة استعداد الجانب الأوكراني لتلبية جميع المواصفات القياسية الأردنية لإرساليات الذرة الصفراء، بما يضمن سلامة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الحيواني.





