وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك

وجاء الاجتماع في إطار الحرص المشترك على تطوير القطاع الزراعي وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام في كلا البلدين، كما تناول مجالات التعاون في الزراعة الحديثة، وإدارة الموارد المائية والحصاد المائي، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.
وأكد الخريسات أهمية التعاون والتنسيق في مجالات الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في الخدمات البيطرية، لا سيما في مكافحة الأمراض العابرة للحدود، والحجر البيطري، وأعمال المسح والرصد الوبائي، وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر، مشددا على أهمية التعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان في هذا المجال.
وناقش الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين الأردن وسورية، وتسهيل انسياب السلع الزراعية، وبحث آليات مرور المنتجات الزراعية عبر الأراضي السورية لمقاصد التصدير المختلفة، والتأكيد على أهمية تفعيل الاتفاقية الرباعية للتعاون الزراعي التي تضم الأردن وسورية ولبنان والعراق.
واستعرض الخريسات إنشاء بنك البذور في الأردن، والتطور الذي حققه الأردن في تكنولوجيا إنتاج البذور والأسمدة والمبيدات وتميز الأصناف الزراعية المنتجة محليا، مؤكدا أهمية التشبيك بين القطاع الخاص في البلدين للتعاون في إعادة بناء القطاع الزراعي في سورية.
من جانبه، استعرض بدر تحديات وفرص القطاع الزراعي حاليا، مثمنا حرص الجانب الأردني على التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وإمكانية تقديم الدعم في مجالات مكافحة الأعداء الحيوية والغابات وقطاعي الثروة النباتية والحيوانية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن وسورية، وأهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الزراعي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قدرة القطاع الزراعي في البلدين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
