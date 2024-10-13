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وزير الزراعة يتفقد سير حملة رش ومكافحة الذباب في الأغوار

وزير الزراعة خالد الحنيفات
وزير الزراعة خالد الحنيفات
الأحد، 13-10-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأحد، سير حملة رش ومكافحة الذباب المنزلي واليات الرش في الأغوار.

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وتأتي الحملة التي بدأت في الخامس من الشهر الحالي وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، حيث تعد هذه الحملة الثانية ضمن روزنامة مكافحة الذباب المنزلي بواقع مرتين على مدار العام لضمان حصر أعداد الذباب إلى جانب حملة متابعة السماد العضوي غير المعالج.


وقال الوزير الحنيفات، إن الوزارة بالإضافة الى الحملات الثابتة على مدار العام مستمرة في حملة مكافحة الذباب للمناطق التي تشهد ارتفاعا في أعداد الذباب وبمعدل مرتين أسبوعيا.


وأشار الى ان الحملة تشمل الأغوار من الشمال الى الجنوب وتأتي الى جانب هذه الجهود حملة توعية للمزارعين حول الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع السماد العضوي غير المعالج وان استخدامه مخالف للقانون ويستوجب عقوبات رادعة وفقا للقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 /2024 .


وتفقد الحنيفات أيضا حملة تقليم أشجار السلم في الأغوار، لتأثيرها على مستخدمي الطرق وشبكة الكهرباء والمواطنين والسير في إجراءات التقليم.

 
gnews

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