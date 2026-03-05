وزير الزراعة يتفقد مديريات الزراعة في جرش وعجلون ويؤكد تكثيف الرقابة على الثروة الحرجية

واستمع الخريسات خلال الزيارة إلى أبرز القضايا الزراعية المرتبطة بعمل المديريتين في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الميدانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي والمزارعين.
وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة والجولات الميدانية على المناطق الحرجية، حفاظاً على الثروة الحرجية في المحافظتين، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة من قبل كوادر الوزارة لمنع أي اعتداءات على الغابات والمناطق الحرجية.
كما شدد الخريسات على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمعتدين على الثروة الحرجية حفاظاً على هذا المورد البيئي الوطني.
