الأربعاء 2026-02-04 05:18 م

وزير الزراعة يتفقد مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة


جانب من الزيارة التفقدية
 
الأربعاء، 04-02-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا ببرامج التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال تفقده مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة في الوزارة، واطلاعه على أبرز إنجازات المديرية وبرامجها وخططها، إضافة إلى التحديات التي تواجهها في تنفيذ مهامها.


وأشار الخريسات إلى أهمية الدور الحيوي للمديرية في تمكين المرأة ودعم التنمية الشاملة في الريف، مشددا على أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا يعد ركيزة أساسية في تحسين مستوى معيشة الأسر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.


ووجه إلى ضرورة العمل على تجاوز المعيقات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع، وتكثيف التنسيق مع الجهات الشريكة، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الداعمة للمرأة والأسر في الريف، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز التنمية الريفية وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا في مختلف محافظات المملكة.


واستمع الخريسات إلى إيجاز قدمه القائمون على مديرية التنمية الريفية حول المشاريع والبرامج المنفذة لتمكين المرأة وتعزيز دور الأسر اقتصاديا، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، وبناء القدرات، وتوفير فرص العمل المستدامة في مختلف مناطق المملكة.

 
 










