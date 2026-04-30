وزير الزراعة يتفقد مديرية زراعة البلقاء ويؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، استمع الوزير خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه مدير زراعة البلقاء حول أبرز المهام التي تنفذها المديرية، والخطط التشغيلية المعتمدة، والبرامج الهادفة إلى خدمة المزارعين ودعم القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.
وأكد الخريسات أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشددًا على ضرورة تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يلبّي احتياجات المزارعين ويسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في محافظة البلقاء.
كما التقى الوزير بعدد من الموظفين والكوادر الفنية والإدارية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بسير العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على تمكين الكفاءات وتوفير الإمكانات اللازمة بما يعزز الإنتاجية ويرفع مستوى الأداء في مختلف المديريات.
وأبدى الخريسات اهتمامًا خاصًا بملف الثروة الحرجية، نظرًا لما تتمتع به محافظة البلقاء من مساحة حرجية تُعد الأكبر على مستوى المملكة، إذ تشكل نحو 15 بالمئة من إجمالي المساحة الحرجية في الأردن، وبواقع 164 ألف دونم.
وأشار الخريسات إلى ضرورة حماية الثروة الحرجية التي تمثل أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، لما لها من أهمية بيئية واقتصادية وسياحية، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الجهود الرامية إلى صون الغابات وتعزيز الرقابة وتكثيف حملات التوعية المجتمعية.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير بجهود كوادر مديرية زراعة البلقاء، مثمنًا ما يبذلونه من عمل ميداني وإداري لخدمة المزارعين والقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في دعم المديريات الزراعية في مختلف المحافظات، وتعزيز قدراتها البشرية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تطوير القطاع الزراعي الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
مشاركة 500 طفل في مهرجان ترفيهي دامج بالعقبة
-
بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز
-
مختصون في عجلون: العمال ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
-
تمكين: 1.25 مليار دينار كلفة اقتصادية لإصابات العمل في الأردن سنويا
-
1.655 مليون مشترك في الضمان حتى نهاية نيسان 2026
-
الأردن والبحرين يبحثان تثبيت وقف النار بين واشنطن وطهران وضمان حرية الملاحة في هرمز
-
القصة الكاملة لعيد العمال في العالم .. وكيف تم استحداثه في الأردن
-
الدخل السياحي يسجل نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول