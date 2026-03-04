وزير الزراعة يتفقد مديرية محافظة جرش

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، اليوم الأربعاء، على سير العمل في مديرية زراعة محافظة جرش، ومستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمراجعين، في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية وتعزيز كفاءة الأداء في مديريات المحافظات.

اضافة اعلان



وأكد الخريسات، خلال الجولة التفقدية، أهمية تبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات بما يلبي احتياجات القطاع الزراعي ويسهم في دعم جهود التنمية الزراعية، واستمع إلى ملاحظات الكوادر الفنية والإدارية.



واطلع أيضا على آلية استقبال المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات، وتفقد قسم الحراج والمراعي في المديرية، واستعرض سير العمل فيه وآليات المتابعة والحماية للمناطق الحرجية، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المراقبة والمناوبات والدوريات، حفاظا على الثروة الحرجية ومنع الاعتداءات، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة.



وأشاد بجهود كوادر المديرية وقسم الحراج، مؤكدا استمرار دعم الوزارة لتعزيز قدرات المديريات وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار، بما يخدم المزارعين ويحافظ على الموارد الطبيعية في محافظة جرش.



من جهتها، قدمت مديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة، شرحا حول أبرز مهام المديرية، وبرامجها الإرشادية والرقابية المقدمة للمزارعين، ومشاريعها ومبادراتها لتطوير الإنتاج الزراعي في المحافظة، والتحديات التي تواجه عملها وسبل التعامل معها.