وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات اليوم الخميس مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الإنتاج في المشتل، الذي يُعد من المشاتل الرئيسة التابعة للوزارة في المنطقة.

واستمع الوزير خريسات إلى شرحٍ مفصل من القائمين على المشتل حول آليات الإنتاج والتوسع في زراعة الأشتال، مبينين أن المشتل حقق هذا العام إنتاجًا متميزًا بلغ نحو نصف مليون شتلة حرجية وقرابة 250 ألف شتلة مثمرة، تُستخدم في مشاريع التحريج والتشجير المختلفة في المحافظات.



وأكد وزير الزراعة خلال الزيارة، أن الوزارة مستمرة في تطوير مشاتلها ورفع جاهزيتها الفنية والإدارية لتلبية متطلبات مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، والتي جاءت ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة، إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات وتستهدف تعزيز الرقعة الخضراء في المملكة، وتحسين الواقع البيئي والمناخي، وزيادة المساحات الحرجية والمثمرة إلى جانب مشروع إنتاج 3 ملايين غرسة سنويًا من خلال مشاتل الوزارة.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل كذلك على توفير الاحتياجات الخاصة بمشروع غابة الخروب في محافظة إربد، من خلال تأمين الكميات المطلوبة من الأشتال الملائمة لطبيعة التربة والمناخ في المنطقة.



وأضاف، أن وزارة الزراعة ستواصل دعم جميع المشاتل الحكومية وتزويدها بالمستلزمات والمعدات الحديثة اللازمة لتطوير إنتاجها، لتؤدي دورها الحيوي في توفير الأشتال لمختلف المشاريع الزراعية والبيئية المنتشرة على امتداد خارطة المملكة، وبما يسهم في تحقيق رؤية الحكومة لتوسيع المساحات الخضراء وتحقيق التوازن البيئي.