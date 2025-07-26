السبت 2025-07-26 05:21 م
 

وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية

ل
جانب من الجولة
 
السبت، 26-07-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، مصنع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية (مبيدكو)، الذي لا يزال قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية.

اضافة اعلان


وأكد الحنيفات خلال الجولة، دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي البالغ تكلفته أكثر من 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل أي تحديات تواجه الشركة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، انطلاقا من التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعات الحيوية في صدارة أولوياتها.


و بين أن المصنع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية والمبيدات الحيوانية، ما يعزز من منظومة الأمن الغذائي الوطني، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.


واستمع الحنيفات، إلى إيجاز قدمه مدير الشركة المهندس محمد عويس حول سير العمل في المشروع والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 200 فرصة عمل في مجالات الطب البيطري وتكنولوجيا الجينات الحيوية.


و بين عويس أن المصنع سيتضمن مركزا متخصصا في الدراسات والأبحاث والإنذار المبكر لرصد الأمراض الحيوانية، ما يعزز من قدرات المملكة في مجال الوقاية والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود، ويشكل إضافة نوعية للبنية التحتية البيطرية في الأردن.


وأشار إلى أن صادرات الشركة تجاوزت 40 مليون دولار، وأن المصنع الجديد سيسهم في التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع خطط لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في قطاع الأدوية البيطرية.


ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصنع نهاية العام المقبل، على أن يشكل عند تشغيله رافدا مهما لقطاع الثروة الحيوانية، و مركزا إقليميا متقدما في صناعة اللقاحات والأدوية البيطرية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقف

فن ومشاهير دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية

فل

فن ومشاهير تامر حسني يهاجم عمرو دياب بسبب ترتيب الألبومات - صورة

فل

فن ومشاهير الرئيس اللبناني يعزي فيروز برحيل نجلها زياد.. وفنّانون لبنانيون ينعون "العبقري"

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية

وةىلا

فن ومشاهير وليد توفيق يكشف عن حالته الصحية بعد شائعة وفاته - فيديو

ل

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

وةنتىالا

فن ومشاهير تأجيل عرض فيلم سيرة مايكل جاكسون إلى 2026

بربلا

منوعات من قلب البراكين.. تقنية جديدة لبناء مساكن من الحمم المنصهرة!



 
 





الأكثر مشاهدة