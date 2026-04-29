الأربعاء 2026-04-29 07:04 م

وزير الزراعة يدعو لتبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات

الأربعاء، 29-04-2026 06:34 م

الوكيل الإخباري-  أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ضرورة تبني سياسات مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات الإقليمية، وبما يسهم في استقرار السوق المحلي، ويدعم الاستخدام الرشيد للأسمدة، ويعزز التحول نحو الممارسات الزراعية الذكية والمستدامة.

اضافة اعلان


وأشار  خريسات خلال تفقده مديرية الأراضي والري، الى الاهتمام الحكومي المتواصل بتعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة إدارة الموارد الزراعية وفق أسس الاستدامة والتخطيط الحديث، مؤكدا أهمية التكامل المؤسسي بين قطاعات المياه والأراضي ومدخلات الإنتاج الزراعي.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، اطلع خريسات، على برامج المديرية التنفيذية واستمع إلى إيجاز مفصل حول خطط العمل الحالية والمشاريع المستقبلية، خاصة ما يتعلق بإدارة الأراضي الزراعية، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات، وتطوير أنظمة الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.

 
 


أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية

عربي ودولي غارات اسرائيلية تودي بحياة 10 لبنانيين

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية مدير عام "تنظيم النقل" يطلع على واقع القطاع في إربد

إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"

أخبار محلية إطلاق مشروع لتعزيز العلاج بالموسيقى وتطوير التأهيل السمعي لـ"ذوي الإعاقة"

أخبار محلية إجراء تحديثات فنية مجدولة على أنظمة مركز الاتصال الوطني من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة

البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اختتام منافسات دورة الاستقلال المدرسية

أخبار محلية نظاما رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية يصدران في الجريدة الرسمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 