الأربعاء 2026-04-15 03:16 م

وزير الزراعة يدعو لجعل الأردن مركزا إقليميا لصناعة الأسمدة

الأربعاء، 15-04-2026 01:48 م
الوكيل الإخباري-  التقى وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، لا سيما ما يتعلق بمدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتأمين هذه المدخلات وتذليل العقبات أمام المؤسسات المحلية في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة.اضافة اعلان


وأكد الخريسات، أن الوزارة تمضي قدما في ترجمة الرؤى الملكية السامية، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي العربي، عبر تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال الأمن الغذائي والصناعات الزراعية والتحويلية، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي.

وبين أن الوزارة تضع في أولوياتها توفير الأسمدة والبذور والمبيدات بالكميات والأسعار التي تضمن استقرار التكاليف على المزارع الأردني، بما ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبهم، عرض أعضاء مجلس النقابة جملة من القضايا الفنية والإجرائية التي تواجه عمل منتجي الأسمدة والمبيدات والبذور، مثمنين نهج التشاركية الذي تنتهجه الوزارة وحرصها على إيجاد حلول عملية وسريعة للتحديات، تسهم في تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

وثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الظروف الراهنة التي أسهمت في تحقيق التوازن في الأسواق وتوفير السلع الزراعية بأسعار ملائمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة