وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، أكد الخريسات خلال اللقاء عمق العلاقات المُتجذرة التي تربط البلدين الصديقين منذ عقود، وضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الزراعية، بما يسهم في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين الجانبين.
من جانبه، أكد السفير الكندي حرص بلاده على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون مع المملكة وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
