وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، اليوم الاثنين، سفير كندا لدى المملكة، لوي-مارتن أوميه.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، أكد الخريسات خلال اللقاء عمق العلاقات المُتجذرة التي تربط البلدين الصديقين منذ عقود، وضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الزراعية، بما يسهم في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين الجانبين.