وزير الزراعة يستقبل السفير الكويتي لدى المملكة

05:30 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات في مكتبه، اليوم الإثنين، سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد راشد المري.





وأكد الخريسات خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والكويت، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، خصوصًا في مجالات زيادة التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع الزراعية، وتبادل الخبرات الفنية، وتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.



من جانبه، أكد السفير المري، متانة العلاقات الأردنية الكويتية، وحرص بلاده على مواصلة تنمية آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

