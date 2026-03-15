وزير الزراعة يستقبل ممثل منظمة "الفاو"

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الزراعة، الدكتور صائب الخريسات، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المهندس نبيل عساف، بمناسبة انتهاء عمله في الأردن بحضور مسؤول برامج منظمة الفاو في الأردن الدكتورة وفاء رماضنة.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، اليوم الأحد، أشاد الخريسات بالجهود المثمرة والتعاون البناء بين الوزارة و"الفاو" في مختلف المجالات، معربا عن شكره وتقديره للمنظمة التي تعززت الشراكة معها في العديد من البرامج والمشاريع الزراعية والتنموية.



وأكد عمق الشراكة مع "الفاو" في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القدرات الفنية للمزارعين وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم المشاريع الزراعية المستدامة بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وندرة الموارد.



وأوضح وزير الزراعة أهمية استمرار التعاون مع "الفاو" لتطوير السياسات والبرامج التي تعزز الامن الغذائي والإنتاج الزراعي وتحسن كفاءة استخدام الموارد بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويعزز فرص التعاون الإقليمي والدولي في المجالات الزراعية والأمن الغذائي.