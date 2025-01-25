وزير الزراعة يفتتح بازار "ملتقى همم الخيري" في إربد

وقال الحنيفات إن البازار الذي يحتوي على العديد من المنتجات الريفية المنوعة، يتيح الفرصة لتسويق المنتجات الزراعية الريفية، ويساهم في تمكين المرأة الريفية في المحافظة إقتصاديا.
وأشار الى أن الوزارة وعبر الجولات الميدانية المستمرة تستهدف دعم المهرجانات التعاونية والبازارات الخيرية، والتي تدعم تسويق المنتجات الزراعية والريفية للأسر المنتجة .
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