وزير الزراعة يفتتح بازار "ملتقى همم الخيري" في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال جولة في محافظة إربد اليوم السبت، بازار ملتقى همم الخيري في مدينة الحسن الرياضية، بحضور عدد من نواب المحافظة ومدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي.

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وقال الحنيفات إن البازار الذي يحتوي على العديد من المنتجات الريفية المنوعة، يتيح الفرصة لتسويق المنتجات الزراعية الريفية، ويساهم في تمكين المرأة الريفية في المحافظة إقتصاديا.