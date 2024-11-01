وزير الزراعة يفتتح مهرجان الطيور الثاني

وأكد الحنيفات، أن قطاع طيور الزينة بات يشكل قيمة كبيرة تصل 100 مليون دينار من خلال مدخلات الإنتاج والتربية والتسويق، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التنمية الريفية وتمكين المرأة للاستمرار في إطلاق سلسلة المعارض والمهرجانات التي تدعم سبل التسويق للمنتجات الريفية وذلك ضمن مسار تطوير التسويق المباشر للمنتجات الريفية والتي تعمل على دعم الأسر المنتجة في المحافظات والأطراف وأن هذه المعارض اكتسبت شكلا مختلفا من خلال التدريب والتأهيل للجمعيات والمرأة المنتجة.
وقال الحنيفات، إن مهرجان الطيور الثاني، هو حصيلة نجاح المهرجان الأول ونتطلع إلى توسيع مظلة المعارض التي تسهم في تطوير الزراعات ضمن المواسم الزراعية وتعود بالفائدة على الأسر المنتجة نظرا لانعكاس القيمة المضافة على تلك الأسر والمجتمعات الريفية.
يشار إلى أنه من بداية العام القادم سيكون هناك معرضان دائمان للمنتجات الريفية في كل من العاصمة عمان ومحافظة إربد، من أجل تسويق المنتجات الريفية للمزارعين على مدار العام.
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