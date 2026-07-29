وزير الزراعة يلتقي أعضاء نقابة أصحاب المعاصر لبحث قضايا قطاع الزيتون

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات أهمية تعزيز الشراكة مع نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، بما يسهم في تطوير قطاع الزيتون، والحفاظ على جودة المنتج الوطني، ومعالجة التحديات البيئية التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تيسير النجداوي وأعضاء مجلس النقابة، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الزيتون وزيت الزيتون، والاستعدادات للموسم المقبل.



وأكد الخريسات أن الوزارة تنتهج مبدأ التشاركية والتنسيق المستمر مع النقابة وكافة الشركاء في القطاع، بما يضمن معالجة التحديات، ودعم المنتجين، وتعزيز تنافسية قطاع الزيتون، الذي يُعد من أهم القطاعات الزراعية والاقتصادية في المملكة.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي وبما يضمن في الوقت ذاته تلبية احتياجات السوق المحلية، ضمن سياسة تحقق التوازن بين حماية المنتج الوطني وتوفير احتياجات المستهلك.



وأضاف الخريسات أن المؤشرات الأولية تبعث على التفاؤل بموسم زيتون جيد من حيث الإنتاج والجودة، في ظل الظروف المطرية المناسبة التي شهدها الموسم الحالي .



وناقش الاجتماع أهمية تفعيل لجنة حماية زيت الزيتون مع كافة الشركاء ، لما لها من دور محوري في حماية صحة المستهلك من ممارسات الغش والتلاعب، والمحافظة على جودة زيت الزيتون الأردني، بما يعزز سمعته في الأسواق المحلية والعالمية.



كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات المبكرة لموسم الزيتون المقبل، وآليات تنظيم عمل المعاصر، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين وأصحاب المعاصر، بما يسهم في إنجاح الموسم وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.