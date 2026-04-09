وزير الزراعة يلتقي مجلس نقابة "أصحاب المعاصر" ويؤكد دعم قطاع الزيتون وتنظيم السوق

الوكيل الإخباري- التقى وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اليوم الخميس نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية الجديد، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير القطاع.

اضافة اعلان



وأكد الخريسات خلال اللقاء على أهمية قطاع الزيتون كأحد الركائز الأساسية في القطاع الزراعي وحرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن موسم الزيتون لهذا العام سيكون موسماً مبشراً من حيث الإنتاج والجودة، في ظل الموسم المطري المميز.