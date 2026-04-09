وزير الزراعة يلتقي مجلس نقابة "أصحاب المعاصر" ويؤكد دعم قطاع الزيتون وتنظيم السوق

وأكد الخريسات خلال اللقاء على أهمية قطاع الزيتون كأحد الركائز الأساسية في القطاع الزراعي وحرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن موسم الزيتون لهذا العام سيكون موسماً مبشراً من حيث الإنتاج والجودة، في ظل الموسم المطري المميز.
وأشار إلى الإجراءات التي انتهجتها الوزارة فيما يخص تنظيم استيراد زيت الزيتون، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي دون التأثير على المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفيره بأسعار معقولة للمواطنين، مع السماح بالتصدير للمحافظة على الأسواق التقليدية وتعزيز حضور المنتج الأردني فيها.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية