وزير الزراعة يلتقي مجلس نقابة "أصحاب المعاصر" ويؤكد دعم قطاع الزيتون وتنظيم السوق

الخميس، 09-04-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اليوم الخميس نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية الجديد، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير القطاع.

اضافة اعلان


وأكد الخريسات خلال اللقاء على أهمية قطاع الزيتون كأحد الركائز الأساسية في القطاع الزراعي وحرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن موسم الزيتون لهذا العام سيكون موسماً مبشراً من حيث الإنتاج والجودة، في ظل الموسم المطري المميز.


وأشار إلى الإجراءات التي انتهجتها الوزارة فيما يخص تنظيم استيراد زيت الزيتون، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي دون التأثير على المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفيره بأسعار معقولة للمواطنين، مع السماح بالتصدير للمحافظة على الأسواق التقليدية وتعزيز حضور المنتج الأردني فيها.

 
 


أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة