 
الإثنين 2025-02-17 02:36 م
 

وزير الزراعة: 61% مما نستهلكه محليا هو إنتاج أردني

ا
خالد الحنيفات
الإثنين، 17-02-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن 61% مما نستهلكه في الأردن من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء هو إنتاج أردني.

اضافة اعلان

 

وقال الحنيفات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن صادرات القطاع الزراعي زادت 363 مليون دينار خلال 11 شهرا من عام 2024.

 

وأضاف أن اللحوم الحمراء في الأردن تغطي 45% من الاستهلاك المحلي.

 

وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي حقق نسبة نمو 5.8% خلال عام 2023، لافتا إلى أن نمو القطاع الزراعي وتطوره في الأردن جاء عبر حزم الإقراض الزراعي المباشر عبر المنح والقروض بالإضافة إلى التوجيه المستمر للمزارعين وعبر الحماية للمنتج الأردني.

 
gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الفارس الإيرلندي مايكل أوسوليفان

منوعات سقوط مروع أودى بحياة فارس ايرلندي في سباق الخيول

جانب من الاكتشاف الذي تم العثور عليه

منوعات العثور على كائنات مفترسة ومنقرضة استوطنت مصر قبل 30 مليون عام

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى

جانب من الزيارة

شؤون برلمانية "إدارية الأعيان" تزور معهد الإدارة العامة

لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان

ل

عربي ودولي فيدان: حان الوقت للتخلص من "العمال الكردستاني"



 




الأكثر مشاهدة