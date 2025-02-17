وزير الزراعة: 61% مما نستهلكه محليا هو إنتاج أردني

وقال الحنيفات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن صادرات القطاع الزراعي زادت 363 مليون دينار خلال 11 شهرا من عام 2024.
وأضاف أن اللحوم الحمراء في الأردن تغطي 45% من الاستهلاك المحلي.
وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي حقق نسبة نمو 5.8% خلال عام 2023، لافتا إلى أن نمو القطاع الزراعي وتطوره في الأردن جاء عبر حزم الإقراض الزراعي المباشر عبر المنح والقروض بالإضافة إلى التوجيه المستمر للمزارعين وعبر الحماية للمنتج الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي
-
متحف الدبابات الملكي يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى
-
العقبة الخاصة تنفذ حملات رقابية على المنشآت التجارية استعدادا لشهر رمضان
-
رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في دعم التنمية والاستثمار بالمحافظات
-
توصية بتعديل تطبيق الإعفاءات الطبية في الأردن
-
رئيس كازاخستان يبدأ زيارة رسمية للأردن غدا الثلاثاء
-
أنشطة وبرامج في عمان وإربد لتمكين الشباب