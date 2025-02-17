وزير الزراعة: 61% مما نستهلكه محليا هو إنتاج أردني

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن 61% مما نستهلكه في الأردن من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء هو إنتاج أردني.

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وقال الحنيفات خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن صادرات القطاع الزراعي زادت 363 مليون دينار خلال 11 شهرا من عام 2024.

وأضاف أن اللحوم الحمراء في الأردن تغطي 45% من الاستهلاك المحلي.

وأشار الحنيفات إلى أن القطاع الزراعي حقق نسبة نمو 5.8% خلال عام 2023، لافتا إلى أن نمو القطاع الزراعي وتطوره في الأردن جاء عبر حزم الإقراض الزراعي المباشر عبر المنح والقروض بالإضافة إلى التوجيه المستمر للمزارعين وعبر الحماية للمنتج الأردني.