وزير الزراعة: 80-85 دينارا سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حجم 16 كغم من تونس وإسبانيا

الوكيل الإخباري- كشف وزير الزراعة صائب خريسات أن سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حجم 16 كغم سيتراوح بين 80-85 دينارا، متوقعا وصول الزيت مع نهاية الشهر الحالي.





وقال خريسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مصادر زيت الزيتون من تونس وإسبانيا، حيث جرى منح رخص استيراد نحو 6 آلاف طن من الزيت لأكثر من 100 تاجر وشركة.



وأضاف أن الوزارة اشترطت أن يكون زيت الزيتون المستورد من تونس بجودة عالية وأن يكون بكر ممتاز وعصرة أولى وإنتاج العام الحالي، كما جرى اشتراط إجراء فحوص للزيت داخل تونس وأن يجري فحصه حسيا فور استيراده في الأردن.



وأشار خريسات إلى أن الإنتاج المحلي للعام الحالي سيكون 18 ألف طن فيما يقدر حجم الاستهلاك المحلي نحو 28 ألف طن، أي أن حجم العجز سيكون 10 آلاف طن.



ودعا الوزير الأردنيين إلى زيارة مهرجان الزيتون الوطني الذي يقام في هذه الفترة لشراء زيت الزيتون والمنتجات التي يوفرها المزارعين والمشاركين بالمهرجان.

