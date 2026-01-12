وزير السياحة: إطلاق مسح لقياس أعداد السياح واتجاهاتهم في حزيران المقبل

03:33 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير السياحة والآثار عماد حجازين عن إطلاق مسح للقادمين والمغادرين للأردن لمعرفة الأعداد الحقيقية للسياح وأسباب الزيارة للمملكة.





وقال حجازين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المسح سيجري إطلاقه في حزيران المقبل بالتعاون مع وزارة التخطيط ودائرة الإحصاءات العامة.



وأضاف أن آخر مسح من هذا النوع أجري في عام 2016، لافتا إلى أهمية المسح في معرفة اتجاهات السياح ومعرفة عدد الأيام التي قضوها في الأردن وكم أنفقوا خلال فترة زيارتهم للمملكة.



وأشار حجازين إلى أنه لا يمكن حصر عدد السياح بزوار المناطق الأثرية فقط، وأن المنتج السياحي في الأردن ليس محصورا فقط على الآثار بل يمتد للسياحة العلاجية أو التعليم أو سياحة المؤتمرات أو السياحة الدينية.



وبيّن أن عدد السياح الدوليين يقدر بنحو 15%، وهذه الفئة التي علينا العمل على إطالة مدة إقامتها في الأردن، فيما تبلغ نسبة السياح العرب نحو 75%.

