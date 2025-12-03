وزير السياحة: الاستثمار السياحي في العقبة والبحر الميت وعمّان ويجب توجيهه نحو محافظات الشمال

وقال حجازين خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يجب إبراز الوجهات السياحية في الأردن للزوار وتوجيه السياح نحو وجهات جديدة بعد رفدها بالبنية التحتية والاستثمار فيها.
وأضاف أن تلفريك عجلون حقق نقلة نوعية في السياحة بالمحافظة، حيث بلغ عدد الزوار نحو مليون زائر، لافتا إلى وجود خطط ودراسات لإنشاء تلفريك في الكرك وعمّان والطفيلة.
وأشار حجازين إلى أن الوزارة بصدد إطلاق عدد من البرامج السياحية إلى جانب جذب السياح من الخارج عبر الطيران منخفض التكاليف وترويج الأردن سياحيا لفتح أسواق جديدة للمنتج السياحي الأردني.
وبيّن أن الأردن يتمتع بأماكن عديدة للسياحة الدينية الإسلامية والمسيحية تتمثل بمولقع معركة مؤتة والحج المسيحي وغيرها من الأماكن.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة يطمئن المواطنين قبل موجة الطقس البارد
-
ارتفاع زوار البترا 83% الشهر الماضي
-
شركس: القطاع المصرفي الأردني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات
-
وزير الشباب: دعم أندية المحترفين بـ16 ألف دينار سنويا
-
النواب يدعون لتطوير برامج إعداد اللاعبين والاستثمار في البنية التحتية
-
20 مليون دولار لبناء رياض أطفال وتوسيع نطاق KG2 ليصبح إلزاميًا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كلية الملك الحسين الجوية
-
تلفريك عجلون يسجل مليون زائر منذ انطلاقه