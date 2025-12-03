الأربعاء 2025-12-03 07:20 م

وزير السياحة: الاستثمار السياحي في العقبة والبحر الميت وعمّان ويجب توجيهه نحو محافظات الشمال

الأربعاء، 03-12-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن الاستثمار السياحي يتركز في محافظات العقبة والبحر الميت وعمّان، رغم أن الزوار العرب يميلون لزيارة المحافظات الشمالية مثل جرش وإربد وعجلون.

وقال حجازين خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يجب إبراز الوجهات السياحية في الأردن للزوار وتوجيه السياح نحو وجهات جديدة بعد رفدها بالبنية التحتية والاستثمار فيها.

وأضاف أن تلفريك عجلون حقق نقلة نوعية في السياحة بالمحافظة، حيث بلغ عدد الزوار نحو مليون زائر، لافتا إلى وجود خطط ودراسات لإنشاء تلفريك في الكرك وعمّان والطفيلة.

وأشار حجازين إلى أن الوزارة بصدد إطلاق عدد من البرامج السياحية إلى جانب جذب السياح من الخارج عبر الطيران منخفض التكاليف وترويج الأردن سياحيا لفتح أسواق جديدة للمنتج السياحي الأردني.

وبيّن أن الأردن يتمتع بأماكن عديدة للسياحة الدينية الإسلامية والمسيحية تتمثل بمولقع معركة مؤتة والحج المسيحي وغيرها من الأماكن.

وأوضح أن برنامج أردننا جنة مهم للسياحة الداخلية من خلال تحديد وجهات جديدة جذابة للأردنيين وخاصة خلال الفترات الماضية.

 
 


ا

