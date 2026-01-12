الإثنين 2026-01-12 03:04 م

وزير السياحة: الروح بدأت تعود للقطاع بعد معاناته خلال العامين الماضيين


جانب من الاجتماع
 
الإثنين، 12-01-2026 02:32 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن الروح بدأت تعود للقطاع السياحي بعد معاناته خلال العامين الماضيين بسبب الظروف والأزمات المحيطة بالمملكة.اضافة اعلان


وقال حجازين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الأكثر حساسية للأزمات مما يدفعنا للبحث عن حلول بديلة لتعزيز منعة القطاع. 

وأضاف أنه يجب البحث عن أسواق بديلة لترويج وجذب السياح منها مثل دول الخليج وهذا يضم المواطنين الخليجيين والمغتربين المقيمين هناك بالإضافة إلى دول افريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار حجازين إلى ضرورة تنويع المنتج السياحي في الأردن لإطالة أمد إقامة الوفود السياحية داخل المملكة وتمكين المجتمعات المحلية في المواقع السياحية بخدمات الإرشاد والطعام والإقامة وغيرها من الخدمات التي يجري تقديمها للسياح.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات والتمويلات لمزودي الخدمات بالقطاع السياحي وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة لدعم إنشاء المشاريع السياحية.
 
 


