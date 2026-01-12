وزير السياحة: الروح بدأت تعود للقطاع بعد معاناته خلال العامين الماضيين

وقال حجازين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الأكثر حساسية للأزمات مما يدفعنا للبحث عن حلول بديلة لتعزيز منعة القطاع.
وأضاف أنه يجب البحث عن أسواق بديلة لترويج وجذب السياح منها مثل دول الخليج وهذا يضم المواطنين الخليجيين والمغتربين المقيمين هناك بالإضافة إلى دول افريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار حجازين إلى ضرورة تنويع المنتج السياحي في الأردن لإطالة أمد إقامة الوفود السياحية داخل المملكة وتمكين المجتمعات المحلية في المواقع السياحية بخدمات الإرشاد والطعام والإقامة وغيرها من الخدمات التي يجري تقديمها للسياح.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات والتمويلات لمزودي الخدمات بالقطاع السياحي وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة لدعم إنشاء المشاريع السياحية.
