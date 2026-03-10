وزير السياحة: سنفعل "أردننا جنة" أول أيام عيد الفطر وسيتضمن محوراً للبترا

الوكيل الإخباري- قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين، الثلاثاء، إن الوزارة ستعيد تفعيل برنامج "أردننا جنة" أول أيام العيد، وسيتضمن محورا خاصا لمدينة البترا والمناطق السياحية الأخرى.

وأوضح حجازين ، أن تفعيل البرنامج سيكون أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن البترا ومناطق أخرى مثل مأدبا وجرش تضررت من حرب إيران.



وتوقع تعافي القطاع السياحي خلال أسبوع من انتهاء الحرب.