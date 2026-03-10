وزير السياحة: سنفعل "أردننا جنة" أول أيام عيد الفطر وسيتضمن محوراً للبترا

وأوضح حجازين ، أن تفعيل البرنامج سيكون أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن البترا ومناطق أخرى مثل مأدبا وجرش تضررت من حرب إيران.
وتوقع تعافي القطاع السياحي خلال أسبوع من انتهاء الحرب.
وأشار إلى أن القطاع تعرض لأزمات متتالية بدأ من فيروس كورونا، ثم الحروب التي شنت في المنطقة، والتي لا تزال تؤثر تبعاتها على القطاع السياحي.
