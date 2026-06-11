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وزير السياحة: كأس العالم 2026 فرصة استراتيجية للترويج السياحي للأردن عالمياً

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 11-06-2026 09:17 ص

الوكيل الإخباري-  أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن بطولة كأس العالم 2026 تمثل فرصة مهمة لتعزيز الترويج السياحي للأردن على المستوى الدولي من خلال تنظيم فعاليات وبرامج سياحية تسهم في التعريف بالمملكة وإبراز مقوماتها السياحية المتنوعة أمام جمهور عالمي واسع.

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وقال حجازين، إن جهود الوزارة تتركز على إيصال الأردن إلى الأسواق السياحية الخارجية وإعادة تموضعه على الخارطة السياحية العالمية، مؤكداً أن المملكة تمتلك مكانة متميزة بين الوجهات السياحية بفضل ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وطبيعي فريد.


وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحملات الترويجية التي تنفذها الوزارة حققت مشاهدات بالملايين عبر مواد إعلانية عرضت في عدد من الدول، بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية جاذبة، لافتاً الى أن الوزارة عملت بالتعاون مع 12 سفارة أردنية في الخارج على استثمار المناسبات والاحتفالات الوطنية للتعريف بالأردن والترويج لمواقعه ومنتجاته السياحية من خلال مواد مرئية وحملات ترويجية متنوعة.

 
 


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