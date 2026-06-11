وزير السياحة: كأس العالم 2026 فرصة استراتيجية للترويج السياحي للأردن عالمياً

وقال حجازين، إن جهود الوزارة تتركز على إيصال الأردن إلى الأسواق السياحية الخارجية وإعادة تموضعه على الخارطة السياحية العالمية، مؤكداً أن المملكة تمتلك مكانة متميزة بين الوجهات السياحية بفضل ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي وطبيعي فريد.
وأشار خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحملات الترويجية التي تنفذها الوزارة حققت مشاهدات بالملايين عبر مواد إعلانية عرضت في عدد من الدول، بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية جاذبة، لافتاً الى أن الوزارة عملت بالتعاون مع 12 سفارة أردنية في الخارج على استثمار المناسبات والاحتفالات الوطنية للتعريف بالأردن والترويج لمواقعه ومنتجاته السياحية من خلال مواد مرئية وحملات ترويجية متنوعة.
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