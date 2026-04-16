وزير السياحة والآثار يترأس اجتماعا في البترا لبحث دعم القطاع السياحي

الوكيل الإخباري- ترأس وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اجتماعاً موسعاً عقد في مدينة البترا، بحضور رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، ورئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومفوضي إقليم البترا، وممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي القطاع السياحي والمستثمرين، ورئيس جمعية الفنادق، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، جملة من المؤشرات الإيجابية الهادفة إلى دعم القطاع السياحي وتعزيز استدامته في ظل التوجه نحو تطوير المنتج السياحي ورفع كفاءة الاستثمار في المنطقة.