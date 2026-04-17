وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

الوكيل الإخباري- عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في مدينة العقبة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية والمستثمرين في القطاع.

وأكد الدكتور حجازين، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع، والوقوف على احتياجاتهم وتحدياتهم، بما يسهم في صياغة حلول عملية تسهم في تعزيز مكانة القطاع السياحي ودوره الاقتصادي، وضمان استدامة عمله بكفاءة ومرونة.