وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية

السبت، 28-02-2026 11:14 م
الوكيل الإخباري-    أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، عن تشكيل فريق طوارئ للقطاع السياحي يضم الجهات المعنية كافة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وبهدف متابعة المستجدات أولًا بأول وتقييم الأثر المباشر وغير المباشر على الحركة الجوية والنشاط السياحي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامته الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء، إلى جانب مكاتب وشركات السياحة والسفر العاملة في مجال السياحة الوافدة.

وأشار حجازين إلى أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، وانسجام رؤيتها المستقبلية مع مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029).

وأكد حرص الوزارة على تعزيز أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في النهوض بالقطاع السياحي، وتنفيذ البرامج والمبادرات الكفيلة بزيادة أعداد السياح، وتنويع المنتج السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، وبما يعزز تنافسية الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية نبيه ريال، عن تقديره العميق لدعم وزارة السياحة والآثار المتواصل لجهود الجمعية، مؤكدًا أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في الارتقاء بقطاع السياحة الأردني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
 
 


