الإثنين 2026-01-12 04:55 م

وزير السياحة: 75% من سياح دول الخليج يزورون شمال الأردن ويجب تعزيز الاستثمارات هناك

ن
أرشيفية
 
الإثنين، 12-01-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن الهيئة بصدد إطلاق منصة "احتفل بالأردن" وذلك لتعزيز إقامة الفعاليات وخاصة للسياح القادمين إلى المملكة.اضافة اعلان


وقال حجازين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة خاطبت أهم وأكبر 10 شركات لتنظيم الفعاليات في الأردن، وجرى التنسيق مع وزارة الثقافة للعمل على الفعاليات الوطنية والدينية وترويجها لاستقطاب المزيد من السياح.

وأضاف أن إقامة الفعاليات تعزز تجربة السائح في المملكة بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار حجازين إلى أن معظم الاستثمارات السياحية في الأردن تركزت في عمّان والبحر الميت والبترا والعقبة، فيما بقيت باقي المناطق دون أي استثمارات مثل مناطق الشمال التي تفتقر لوجود نزل وأماكن إقامة خاصة أن 75% من السياح من دول الخليج يذهبون لمناطق الشمال.

وبيّن أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة مشاريع سياحية في مناطق الشمال، بالإضافة إلى تعزيز تدريب الأدلاء السياحيين وإقامة الفعاليات الثقافية والسياحية في المناطق الأثرية والسياحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية جامعة اليرموك توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التعليم من أجل الابتكار

ل

أخبار محلية وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية

ل

شؤون برلمانية "الحوار الوطني" في الأعيان تطّلع على برامج مركز تطوير الأعمال

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

أخبار محلية وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة

الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

أخبار محلية الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين

المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي

أخبار محلية المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة