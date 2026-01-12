وزير السياحة: 75% من سياح دول الخليج يزورون شمال الأردن ويجب تعزيز الاستثمارات هناك

03:10 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن الهيئة بصدد إطلاق منصة "احتفل بالأردن" وذلك لتعزيز إقامة الفعاليات وخاصة للسياح القادمين إلى المملكة.





وقال حجازين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوزارة خاطبت أهم وأكبر 10 شركات لتنظيم الفعاليات في الأردن، وجرى التنسيق مع وزارة الثقافة للعمل على الفعاليات الوطنية والدينية وترويجها لاستقطاب المزيد من السياح.



وأضاف أن إقامة الفعاليات تعزز تجربة السائح في المملكة بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص.



وأشار حجازين إلى أن معظم الاستثمارات السياحية في الأردن تركزت في عمّان والبحر الميت والبترا والعقبة، فيما بقيت باقي المناطق دون أي استثمارات مثل مناطق الشمال التي تفتقر لوجود نزل وأماكن إقامة خاصة أن 75% من السياح من دول الخليج يذهبون لمناطق الشمال.



وبيّن أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة مشاريع سياحية في مناطق الشمال، بالإضافة إلى تعزيز تدريب الأدلاء السياحيين وإقامة الفعاليات الثقافية والسياحية في المناطق الأثرية والسياحية.

